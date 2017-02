High-Tech

En février 2017, WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité inspirée des «stories» de Snapchat. - WhatsApp

Après Instagram et Facebook, c’est au tour de WhatsApp de s’inspirer des « Stories » de Snapchat. L’application permet désormais à l’utilisateur de mettre en scène ses « Statuts ». Autrement dit de raconter ce qu’il est en train de faire via des photos ou des vidéos customisables avec des stickers, qui ne resteront pas visibles plus de 24 heures. Elles seront seulement consultables par les contacts préalablement sélectionnés.

Offensive contre Snapchat

Ce concept est fortement calqué sur les Stories à durée de vie limitée, l’une des fonctionnalités de Snapchat, l’appli permettant de poster des messages et images éphémères.

WhatsApp, Instagram et Facebook sont toutes les trois la propriété du mastodonte Facebook… qui a échoué à racheter Snapchat il y a trois ans. L’entreprise de Mark Zuckerberg n’a depuis jamais relâché son offensive face à son concurrent au logo jaune : en septembre, la vidéo en direct a débarqué dans les conversations sur Facebook Messenger.

