AMOUR Ce mardi, c’est la Saint-Valentin la fête des amoureux. Celle où traditionnellement on s’offre des fleurs et du chocolat. Les célibataires de Twitter, eux, préfèrent en rire…

À défaut d’être en couple certains ont de la dérision. Pour cause, en ce jour qui célèbre les amoureux du monde entier le romantisme n’est pas de mise sur Twitter. D’abord, le hashtag #Saint-Valentin, a été largement devancé toute la journée par #PSGFCB. Oui, il faut croire que pour certains, entre les papouilles et ce huitième de finale tant attendu de Ligue des champions, le choix est vite fait.

Plus encore, #Saint-Valentin joue des coudes avec un autre mot-dièse : #TuSaisQueTesCelibataireQuand. Ce dernier a été largement repris par les célibataires de la toile qui se sont amusés à répertorier les situations les plus caustiques dans lesquelles le poids de la solitude se fait le plus ressentir. En particulier lorsque la terre entière célèbre Cupidon. 20 Minutes vous a sélectionné les meilleures.

Constat bovidé

#TuSaisQueTesCelibataireQuand Bae c'est juste le crie du mouton — 🍟💭 (@xharrykxne) February 13, 2017

Chacun ses priorités

#TuSaisQueTesCelibataireQuand la seule chose que t'as prévu dans ton agenda le 14 février c'est : pic.twitter.com/oAiDJFyK6J — ® (@HaiTaj) February 13, 2017

La meilleure des compensations

Au moins, il n’y a pas de prises de tête

#TuSaisQueTesCelibataireQuand

T'es pas celibataire si t'es deja en couple avec la bouffe pic.twitter.com/q7F92TLz3x — mkf (@gvvlll) February 13, 2017

Et l’année prochaine ce sera un mercredi

#TuSaisQueTesCelibataireQuand demain c'est la st Valentin pour tout le monde, mais pour toi c'est juste mardi — Pablo (@zouloumaan) February 13, 2017

Plutôt ballon rond ou Nimbus 2000 ?

#TuSaisQueTesCelibataireQuand demain soir tu vas regarder :

a) Harry Potter 7

b) PSG - FCB



Vive la Saint Valentin moi jdis — spreading smiles (@UneAmeEnPeine_) February 13, 2017

Coucou François Fillon

#TuSaisQueTesCelibataireQuand tu es obligé d'embaucher des vrais collaborateurs parlementaires. — Margot Antoniazzi (@Margot_Ant) February 13, 2017

Ce sont les plus mignons

#TuSaisQueTesCelibataireQuand le seul message d'amour que tu reçois vient de ta mère — B R I A N (@Iam_Brian_1702) February 13, 2017

Lui au moins il est doux

#TuSaisQueTesCelibataireQuand tu commence à devenir un peu trop proche de ton chat 🐱 — Morgane (@MorganeMerard) February 13, 2017

Ne la posez plus. Vraiment

#TuSaisQueTesCelibataireQuand à chaque repas de famille on te dit tjrs "Quand est-ce-que tu nous présentes ton copain ?" pic.twitter.com/jhW3elutIq — Pauline. 🌙 (@pauline_0949) February 13, 2017

