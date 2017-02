By the Web

TROLL Piers Morgan, journaliste américain, a déclaré sur Twitter qu’il ne lirait jamais « Harry Potter », qualifiant la série imaginée par J.K Rowling « d’idiotie ». C’était sans compter sur l’acharnement de Simon Key, libraire, qui s’est décidé à lui envoyer l’intégralité du tome 1 sur Twitter…

Tout commence par un clash entre J.K. Rowling, l’auteure de la série Harry Potter, et le journaliste pro-Trump Piers Morgan. Ce dernier, lors de l’émission Real Time with Bill Maher diffusée vendredi 10 fevrier sur HBO, a eu un échange assez vif avec le comédien Jim Jefferies au sujet de Donald Trump et l’instauration du « muslim ban ».

Alors qu’elle regardait l’emission, J.K. Rowling a décidé d’intervenir dans le débat en publiant plusieurs tweets s’opposant à la vision de Piers Morgan plutôt favorable à la politique du nouveau président américain. Parmi ces messages, l’écrivaine a notamment tweeté : « Si seulement vous aviez lu Harry Potter, vous sauriez que l’inconvénient de lécher les bottes de la brute de l’école c’est que l’on finit brûlé vif ».

.@piersmorgan If only you'd read Harry Potter, you'd know the downside of sucking up to the biggest bully in school is getting burned alive. — J.K. Rowling (@jk_rowling) February 11, 2017

Une remarque qui a eu le don de fortement agacer Piers Morgan. Ce dernier, qui sur son compte Twitter pose à côté du nouveau président des États-Unis, a rétorqué qu’il ne lirait jamais l’œuvre de J.K Rowling qualifiant les 7 tomes de la série « d’idioties ».

Erreur. Il n’en fallait pas plus à Simon Key, salarié de la librairie indépendante Big Green Bookshop, pour se décider à troller le journaliste pro-Trump. Depuis la diffusion de l’émission, le libraire a entrepris d’envoyer ligne par ligne le premier tome de la saga Harry Potter, le tout soigneusement numéroté de la première à la 32.567e. Une entreprise de trollage titanesque saluée sur les réseaux sociaux : son premier tweet a été partagé plus de 800 fois et liké par plus de 1.300 personnes.

.@piersmorgan Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say

that they were perfectly normal, thank you very much. — Big Green Bookshop (@Biggreenbooks) February 11, 2017

.@piersmorgan Professor McGonagall opened her mouth, changed her mind, swallowed, & then said, "Yes - yes, you're right, of course 219/32567 — Big Green Bookshop (@Biggreenbooks) February 13, 2017

.@piersmorgan But how is the boy getting here, Dumbledore?" She eyed his cloak suddenly.. 220/32567 — Big Green Bookshop (@Biggreenbooks) February 13, 2017

.@piersmorgan as though she thought he might be hiding Harry underneath it.

"Hagrid's bringing him."

221/32567 — Big Green Bookshop (@Biggreenbooks) February 13, 2017

Aux dernières nouvelles, le libraire a déjà tweeté à Piers Morgan 246 lignes sur les 32.567 que compte le tome 1. On lui souhaite bien du courage pour la suite.

