High-Tech

JOIE D'OFFRIR Toujours pas d’idée pour votre cadeau pour la Saint-Valentin ? « 20 Minutes » a déniché pour vous cinq cadeaux technophiles à réserver en urgence pour l’être aimé…

La Lovebox est fabriquée en bois de hêtre, à Saint-Amour, dans le Jura. - LOVEBOX.LOVE

Christophe Séfrin

Vous être plutôt resto branché, bouquet de roses rouges ou bijou éternel ? Pour changer un peu ou compléter votre déclaration, « 20 Minutes » vous aide à faire fondre le cœur de l’être aimé…

… Avec un cadenas virtuel à accrocher sur la Toile

Plus la peine de chercher un hypothétique morceau de balustrade sur le pont des Arts à Paris pour sceller votre amour à l’aide d’un cadenas.

Le cadenas virtuel de Master Lock s'accrochera sur la Toile... - MASTER LOCK

Master Lock vous propose d’envoyer par mail à votre dulciné(e) un cadenas virtuel et de l’accrocher dans une galerie en ligne où tout le monde pourra le contempler. C’est gratuit, accessible en ligne, certes moins romantique qu’un véritable cadenas et le cérémonial qui va avec, mais assez pratique en cas d’éloignement…

… Avec une bague pour smartphone qui ne le ou la quittera plus

Le bijoutier Cleor reprend à son compte cet astucieux accessoire déjà rencontré dans certaines boutiques pour mobiles. En forme de bague, la « Ringphone » se colle au dos de son smartphone et permet une prise en mains particulièrement sécurisée de l’appareil, l’anneau étant rotatif à 360°.

La bague Ringphone de Cleor. En attendant les fiançailles... - CLEOR

Plus de risque de faire tomber votre terminal lorsque vous immortaliserez votre amour à l’aide de selfies. C’est malin, disponible en quatre couleurs, avec un budget (5 euros) qui ne vous empêchera pas d’offrir aussi une bague, une vraie. Sur le site ​Cleor ou dans les magasins Cleor.

… Avec une boîte à secrets connectée made in France

Créé par deux jeunes grenoblois, la Lovebox est une jolie boîte Wifi de 8 x 8 cm en bois brut. Made in France, elle renferme un écran sur lequel pourront s’afficher des messages de 160 signes maximum adressés depuis une application. Le petit cœur en façade tournicote lors de la réception de mots doux.

On peut la commander sur le site du constructeur ou l’acheter chez Lick, aux Galeries Lafayette Haussmann ou au BHV. C’est original, fabriqué avec du bois de hêtre de Saint-Amour dans le Jura (si, si !), et vraiment hors des sentiers battus. 95 euros.

… Avec un livre insolite réunissant vos SMS enfammés

Laisser une trace imprimée de vos échanges amoureux par SMS ? Rien de plus simple avec Textolife. Cette plateforme accessible en ligne (ou depuis une application Android) propose d’imprimer sous forme de petits livres l’historique des SMS ou messages WhatsApp et Messenger échangés au fil du temps avec l’être aimé.

Avec Textolife, vos échanges par SMS sont immortalisés sur papier. - TEXTOLIFE

C’est geek mais pas trop, et le résultat, imprimé en France sur papier certifié, beau et pas cher : 15 euros environ.

… Avec des photos au format « Pola » dans une belle boîte rose

Jamais en manque d’idées sympa pour valoriser nos photos au format Polaroid, Cheerz a concocté sa Box Love. Soit un étui cartonné et coloré avec un visuel s’inspirant de celui d’un couple de cinéma. Chabadabada…

Cheerz offre un écrin aux photos des amoureux. - CHEERZ

A l’intérieur de ce bel écrin, il est possible de glisser entre 30 et 45 photos préalablement téléchargées depuis un ordinateur, un smartphone, Facebook ou même Instagram.

>> A lire aussi : Quand Facebook cherche à capitaliser sur vos ruptures amoureuses

C’est valorisant, tiré sur papier Fujifilm de bonne facture et il est possible de légender chaque photo et de choisir la couleur de sa bordure. A partir de 16 euros (frais de livraison à partir de 4 euros).

Mots-clés :