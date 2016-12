By the Web

TACTILE Quand la technologie essaie de combler les kilomètres qui séparent ceux qui s’aiment...

Embrassez ce dispositif pour téléphone et envoyez (presque) un vrai baiser à qui vous voulez ! - Kissenger

Lucie Bras

L’outil qui permettra bientôt d’embrasser à distance s’appelle Kissenger, contraction de « kiss » et de « messenger ». Cet outil, composé d’un boîtier plastique et d’un coussinet en caoutchouc, envoie le baiser en temps réel vers la personne choisie, rapporte Gizmodo.

Grâce à des capteurs, l’application enregistre la forme des lèvres et la pression du baiser pour le dupliquer à l’identique, comme si vous étiez à côté. Pas besoin de compétences particulières, juste d’un peu de second degré pour embrasser votre téléphone.

La valeur d’un baiser connecté

Pour Emma Yann Zhang, l’un des membres de l’équipe à l’origine du projet, qui a parlé à Gizmodo, « les humains vont devenir de plus en plus intimes avec les intelligences artificielles et les robots. La possibilité d’échanger un baiser pourrait être un facteur important de ce rapprochement. »

L’application n’est pas encore commercialisée et des tests sont en cours pour évaluer à quel point ce baiser ressemble à un vrai, s’il peut apporter autant qu’un vrai bisou. Les résultats ne sont pas encore publics mais sur les réseaux sociaux, les internautes sont sceptiques.

#Kissenger can't wait to see some stupid with this — Elisabet Antal (@ElisabetAnt) December 26, 2016

Jesus. You gotta be kidding me. Kissenger - https://t.co/6QwTNWjitp — Soci 101,978 (@kevvwill) December 26, 2016

Dans un monde en mouvement, le futur des relations de couple sera-t-il connecté ? Des entreprises se sont déjà penchées sur la question, à l’image de Kiiroo.

Cette start-up hollandaise commercialise des sex-toys connectés pour les couples qui veulent faire l’amour à distance. Un dispositif qui fonctionne de la même manière que Kissenger. Une interface connectée, deux webcams et deux gadgets synchronisés sont nécessaires pour cette nouvelle expérience du couple.

Les débats vont même plus loin. Lynne Hall, chercheuse au département de sciences informatiques de l’université britannique de Sunderland, citée par l'AFP, estime que les robots eux-mêmes pourraient créer « une expérience sexuelle fantastique ». Selon elle, les avantages des robots sont nombreux, comme l’absence de maladie ou la possibilité de contrôler les choses. Demain, les intelligences artificielles ne seront peut-être plus un intermédiaire, mais une expérience à part entière.

