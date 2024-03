Les professionnels du hip-hop envoient valser les diplômes d'État

Les profs de danse hip-hop ne sont pas prêts à suivre la chorégraphie. Ce mercredi 6 mars, la proposition de loi 1149, portée par les députées macronistes Fabienne Colboc et Valérie Bazin‑Malgras, sera examinée devant le Sénat. Les professeurs de danse hip-hop pourraient se voir dans l’obligation de passer un diplôme d’Etat (DE) pour exercer leur métier. Depuis son annonce en avril 2023, ce texte suscite une vive contestation dans le milieu, si bien qu’une pétition de mécontentement lancée en octobre 2023 a recueilli plus de 11.000 signatures.

Pour l’heure, le DE est obligatoire depuis 1989 pour enseigner les danses classiques, contemporaines et modern jazz. Une façon selon les élues de valoriser le métier tout en assurant une réelle garantie de qualité et de sécurité aux élèves. Mais d’après Kambod, professeur de danse hip-hop depuis 2004, on ne peut pas mettre sur le même plan le hip-hop et le soumettre à un tel formalisme : « depuis plus de quarante ans, notre discipline vit avec son propre écosystème et ses écoles. Le genre regroupe tellement de danses différentes qu’il ne peut pas être cadré par les institutions. » Et il est clair qu’entre smurf, krump ou encore breakdance, les variations ne manquent pas. Inquiets, les profs montent au créneau.

Un milieu fragilisé

L’entrave au caractère spontané du hip-hop n’est pas le seul souci pointé. Si le DE devenait une figure imposée, Annique Arnold, professeure de danses hip-hop à la Paris dance school, prédit une pénurie d’enseignants : « Beaucoup d’entre eux ont une activité professionnelle en complément et n’auront pas le temps de passer ce diplôme. » Mais encore, l’accès-même audit diplôme est selon elle problématique : « ça va fragiliser tout un tissu, l’accès pour les jeunes générations va être compliqué. D’autant plus qu’il faut actuellement débourser entre 400 et 500 euros sans prise en charge par le CPF. »

Une sécurité prétendument en berne

Selon les députées, cette proposition de loi tire sa légitimité d’une consultation des acteurs du milieu effectuée depuis 2021. Mais Kambod conteste le sérieux de ce concours : « Les élues ont évoqué des assises du hip-hop, qui n’ont jamais eu lieu. Tout a été fait de façon discrète. De plus, on sait que le rapport de l’association ON2H (pour “organisation nationale de hip-hop”) sur lequel s’appuient les députées, n’a convoqué que 50 acteurs, dont 28 acteurs en visioconférence. Ça n’est pas honnête. »

Mais l’un des points avancés par les élues était la protection de l’intégrité physique des pratiquants. Face à cet argument, Annique Arnold reste sceptique. Pour elle, toutes les danses hip-hop sont ici assimilées au break, qui de par son essence acrobatique présente effectivement davantage de risques : « La grande majorité des danses hip-hop ne présente aucun risque car elles sont respectueuses de la normalité du corps, contrairement aux danses classiques. Depuis 1982, ce travail de transmission s’est opéré sans problèmes majeurs de blessures », argue-t-elle. Dans le sillage des JO de Paris où le breakdance fait sa première comme discipline olympique, les profs préfèrent danser à leur propre rythme.