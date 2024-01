Pratiques ou cheatés… Que pensez-vous des mails programmés ?

Nous sommes submergés par les mails. Une étude de Mailoop de mai 2023 soulignait le caractère excessif des envois de courriers électroniques par les salariés. Au boulot, on recevrait ainsi plus de 140 messages tous les jours. Un chiffre que ne devrait pas faire baisser le mail programmé. Depuis quelques années, l’intégralité des messageries en ligne propose l’option de programmation, permettant ainsi de planifier l’envoi de courriers électroniques. Si cela permet à certains de mieux s’organiser, d’autres peuvent s’en servir à leur avantage, pour donner l’impression qu’ils bossent tard ou qu’ils sont sur 15 dossiers en même temps. Mais il y a bien d’autres raisons de programmer ses mails ! On veut connaître les vôtres.

Programmez-vous vos mails au bureau ? Ou avez-vous des collègues qui le font ? Si oui, pourquoi ? Par stratégie pour camoufler la flemme ? Ou alors par excès de zèle ? Avez-vous des anecdotes à raconter en ce sens ? Est-ce que vous en profitez ou au contraire ça vous agace ? Dans le cadre d’un article sur le phénomène, racontez-nous vos meilleures anecdotes sur les mails programmés. Et n’hésitez pas à nous envoyer des captures d’écran de mails – anonymisés bien évidemment –, si vous acceptez qu’elles soient publiées gracieusement.