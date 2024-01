En 2024, vous devriez faire caca dans les toilettes du boulot

Lâchez donc la pression et ne cédez plus à la parcoprésie. Appelé également rétention fécale psychogène, ce trouble anxieux se manifeste chez ceux qui sont gênés à l’idée de déféquer dans un environnement qui n’est pas familier. Ce problème est extrêmement répandu et touche près de la moitié des salariés, d’après une étude de l’Ifop de 2022. Et pourtant, déféquer au boulot, c’est soigner son système digestif – et gratter du temps rémunéré à son employeur -. En 2024, il faut définitivement passer outre le « poop-shaming ».

Un malaise global, mais pas si insurmontable

Cette grande gêne d’aller à la selle n’est pas exclusive au monde du travail : d’après Jean-Christophe Villette, directeur associé du cabinet de conseil Ekilibre et psychologue de l’organisation du travail, « c’est lié à la peur du regard des autres et de l’estime que le groupe pourrait avoir de nous-même. Cette gêne se manifeste dans les endroits qui ne nous sont pas familiers. Le lieu de travail en faisant partie, on peut avoir ce trouble d’anxiété sociale. Le problème, c’est que ça occasionne des gênes dans la concentration et la digestion. »

De nombreuses études américaines sont réalisées, mais le mal est encore peu souligné en France. La dernière enquête de l’Ifop sur le sujet, réalisée en 2022, nous apprend les différentes raisons qui dissuadent les travailleurs d’aller aux WC : l’absence de toilettes genrées, l’insonorisation des lieux et, bien entendu, l’hygiène parfois insupportable. Aussi, on remarque que le phénomène touche deux fois plus les femmes que les hommes. Jean-Christophe Villette propose des pistes pour changer la donne : « Il est possible d’installer des toilettes où l’insonorisation est garantie. Je pense aussi à un bouton d’évaluation anonyme, tel qu’on voit dans les gares ou centre commerciaux. Ça garantit l’anonymat et décomplexe les salariés qui seraient gênés d’aborder le sujet avec leur employeur. » Mais côté salarié, vous avez aussi votre carte à jouer. Comme l’explique Jean-Christophe Villette, « il ne faut pas négliger les programmes d’aide aux employés pour porter ces questions-là ». Le mal n’est donc pas insurmontable, vous avez tout intérêt à passer outre cette gêne pour décoincer la situation et enfin vous pousser… à pousser.