Un palmarès impressionnant. En six ans, Jérémy Viale a déjà tout gagné, récoltant inlassablement tous les trophées. Sur son CV : deux titres de champion du monde de pizza, gagnés en 2019 et 2002.Gérant du restaurant Nano Trattoria à Lyon, l’homme est de toutes les compétitions. La semaine dernière, il a été sacré, cette fois, vice-champion du monde dans les catégories « pizza classique » et « triathlon », épreuve sur trois catégories de cuissons différentes. Sans oublier le titre décroché, la semaine précédente, lors du championnat de France de pizza dessert. Impressionnant lorsque l’on sait que l’homme s’est lancé dans la pizza en 2016.

« Beaucoup d’entraînement »

Sa recette : « être heureux dans la vie pour ne pas ramener ses problèmes au travail », précise-t-il. Mais pas seulement. Pour le pizzaïolo, c’est avant tout « beaucoup d’entraînements » et surtout l’envie de faire des concours. « J’aime tout particulièrement créer des recettes de pizzas inédites pour les championnats », dévoile Jérémy Viale.

Pour en apprendre plus sur le chef, 20 Minutes s’est rendu dans le 9e arrondissement de Lyon, dans les cuisines de son premier restaurant.