Dans la peau d’un soigneur. Voilà plusieurs années que les parcs zoologiques proposent ce genre d’activités. « Mais pour les mammifères et les oiseaux, c’est plus évident que pour les poissons », estime Simon, soigneur et chef du secteur tropical à Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe, installé à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C’est pourquoi le centre de la mer vient seulement de franchir le pas.

Depuis le début des vacances scolaires, Nausicaá invite ainsi les visiteurs à partager le quotidien des soigneurs. Une nouvelle animation payante qui permet de découvrir, dans des conditions privilégiées, toutes sortes d’animaux marins, pendant une demi-journée. La polémique autour de la mort de 30 requins-marteaux, il y a quatre ans, semble aujourd’hui oubliée.

Plaidoyer pour une méduse

Mais le pari est loin d’être évident. Car si les lions de mer, les reptiles ou les amphibiens exercent une certaine attraction auprès du public, c’est moins évident pour d’autres, comme les méduses, par exemple.

Et Coralie, la soigneuse en charge de ces bestioles, en est bien consciente. « Les méduses sont assimilées à un animal qui pourrit les vacances, explique-t-elle. Pourtant, elles sont fascinantes et restent un mystère pour les scientifiques. L’absence de cœur et de cerveau ne les empêche pas de vivre un an environ. C’est assez incroyable. »

Le travail de Coralie, au sein de Nausicaá, facilite d’ailleurs la recherche autour de ces animaux. « Nous avons un centre de reproduction pour une vingtaine d’espèces que nous exposons », raconte-t-elle aux visiteurs. Et c’est en dizaines de milliers que se comptent aujourd’hui les bébés méduses nées à Boulogne-sur-Mer. « A force de les observer, on finit par s’y attacher », avoue-t-elle, avec passion.

Différentes expériences

Pour chaque espèce, l’expérience sera différente : assister au nourrissage de la grande raie manta (plus de 4 mètres d’envergure quand même) ou à l’entraînement médical des lions de mer, participer à un atelier de bouturage de corail, nourrir les reptiles ou les requins zèbres, préparer les repas pour d’autres animaux, ou encore découvrir les réserves aquariologiques où se trouvent les nouveau-nés.

Cette immersion dans le métier ne va pas jusqu’à enfiler une combinaison de plongeur, rassurez-vous, elle se limite à la terre ferme. Elle est surtout l’occasion d’apprendre de nombreuses anecdotes et quelques petites indiscrétions. Au rang desquels nous ne pouvons passer sous silence le nom donné à la raie manta : Charles. Ben oui, la raie Charles !