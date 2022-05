Une plongée en haute mer sans masque, ni tuba. Devenu le plus grand aquarium d'Europe il y a quatre ans, Nausicaa continue d’innover. Le centre national de la mer présentait, ce mardi, sa nouvelle expérience immersive à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais : une rencontre en réalité augmentée avec les gigantesques animaux qui peuplent les mers.

Coiffé d’un casque et chaussé de lunettes, le visiteur va pouvoir entrer dans le monde de Grand large, le nom de cette attraction qui sera accessible au grand public à partir du samedi 4 juin*. La scène dure dix minutes pendant lesquels la baie de l’aquarium géant se remplit de nouveaux occupants, comme par magie.

Prouesse technologique

Une tortue luth venue de nulle part dévore une méduse géante. Un espadon voilier traverse l’espace en un éclair, tandis que des fous de Bassan perforent le plafond pour chasser la sardine. Autant d’espèces qui croisent le chemin et bercent les yeux des spectateurs, incarnant une véritable prouesse technologique.

« Il était impossible de réunir toutes ces espèces dans notre aquarium, alors nous avons choisi de les faire vivre en réalité augmentée. C’est une opportunité rare de partir à la rencontre de ces espèces incroyables et impossibles à approcher en milieu naturel », souligne Christophe Sirugue, directeur de Nausicaa. L’opération a nécessité six mois de développement et coûté près d’un million d’euros.

Préservation et la gestion de la haute mer

« Il ne s’agit pas d’utiliser la technologie pour la technologie mais dans le but de protéger, par la pédagogie et l’émotion, les océans et les espèces menacées », ajoute-t-il. En 2022, la préservation et la gestion de la haute mer sont des enjeux majeurs de société comme le montrent la tenue du One Ocean Summit en février et la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans qui aura lieu à Lisbonne, fin juin.

« Voilà plus de 30 ans que Nausicaa s’engage dans ce travail de reconnaissance du rôle crucial des océans », rappelle Christophe Sirugue. On se souvient que le centre de la mer avait été la cible de violentes attaques d’une plainte, classée finalement sans suite, de la part de l’association de protection de la nature, Sea Shepherd, en 2019. En cause, la mort de 30 requins marteaux qui étaient devenus l’attraction n°1 du nouvel aquarium géant. Au moins, avec des animaux marins en réalité augmentée, ce genre de polémique ne se produira plus.

* Réservation à l’entrée du site. Recommandé pour les plus 8 ans. Attraction comprise dans le prix du billet d’entrée.