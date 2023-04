Une immersion en 360° dans une grotte sous-marine. Alors que les vacances de printemps démarrent tout juste en Bretagne, le Grand Aquarium de Saint-Malo vient d’inaugurer sa nouvelle attraction. Pour l’occasion, les équipes ont rénové de fond en comble pendant plusieurs mois l’anneau des mers. Au cœur de cet immense bassin de 600.000 litres construit il y a vingt-six ans et qui dispose d’une faille de 7,5 mètres de profondeur, les visiteurs vont pouvoir découvrir une nouvelle salle avec un décor de grotte sous-marine.

Une expérience d’abord visuelle avec des effets de lumière et des écrans installés au plafond qui permettent à des animaux marins virtuels de parader au-dessus des têtes. « Mais la scénographie est aussi sonore et olfactive avec des odeurs de la mer et des bruitages de bateau », souligne Yann Guillouzo, conservateur de l’aquarium.

De nouvelles espèces intégrées progressivement

Le principal intérêt reste quand même les animaux, vrais cette fois, qui nagent derrière les vitres. Devenus trop grands, les emblématiques requins qui peuplaient le bassin depuis quinze ans ont rejoint un aquarium en Hongrie. Ils ont été remplacés par de nouvelles espèces avec pour l’heure des raies Léopard, nées à Nausicaá à Boulogne-sur-Mer, une tortue et un poisson Napoléon. « Il y aura à terme une vingtaine d’espèces, indique Valérie Pueyo, aquariologiste et responsable du bassin. Mais on les intègre progressivement afin de veiller à leur adaptation et à ce qu’il n’y ait pas de concurrence alimentaire entre eux. »









Accueillant chaque année entre 350.000 et 400.000 visiteurs, le Grand Aquarium de Saint-Malo est le site touristique privé le plus visité de Bretagne.