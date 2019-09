Kevin Tillie avec l'équipe de France de volley — AFP

Le ticket pour la demi-finale dans la poche… et décroché haut la main. Ce mardi, les Français ont balayé les Italiens pour se qualifier en demies de l'Euro de volley. Les Bleus, exceptionnels, se sont imposés en trois sets (25-16, 27-25, 25-14), dans un hall XXL en fusion à Nantes.

La France affrontera vendredi à Paris la Serbie, qui a dominé l’Ukraine en cinq sets, pour une place en finale.

L'histoire est en marche !!



Les Bleus 🇫🇷ont rendez-vous à Paris pour disputer le carré final de l'@EuroVolley19Fr !! 💪💪💪



(25 - 16 / 27 - 25 / 25 - 14 ) pic.twitter.com/8VD5nabhRu — FFvolley (@FFvolley) September 24, 2019

« C’est un match qui vaut son pesant de cacahuètes. Pour le passé, pour l’avenir, mais surtout pour nous-mêmes. Et que pour nous. On est bons, on est prêts. On est un collectif surtout. On est là et on va vivre intensément ce putain de match ! », avait lancé le sélectionneur français Laurent Tillie dans sa causerie diffusée par la chaîne L’Equipe.

Il ne pensait probablement pas que l’affaire serait pliée sans perdre le moindre set, en moins d’une heure et demie, avec une démonstration comme la France en a rarement proposé aux rivaux transalpins, groggy et sans solution.

Stéphen Boyer MVP du match

Earvin Ngapeth, Benjamin Toniutti, Stéphen Boyer et compagnie ont offert aux 7.025 spectateurs une entame de match exceptionnelle, comme ils en ont pris l’habitude depuis le début de la compétition, étouffant les stars italiennes, avec notamment Ivan Zaytsev laissé à zéro point.

Stéphen Boyer, à seulement 23 ans, a confirmé dans un match d’une très grande intensité toute l’étendue de son talent, avec trois aces en fin de première manche après avoir réussi presque tout ce qu’il a tenté à la pointe de l’attaque.

Et il en a remis une couche dans le troisième set en enchaînant les aces (neuf au total dans le match) pour donner une dimension totalement folle à l’exploit des Bleus, dans une ambiance de stade de foot, que La Beaujoire nantaise voisine a dû apprécier. Il a été le meilleur homme de la rencontre et de loin, avec 25 points au total, remportant son duel à distance avec Zaytsev totalement transparent mardi.