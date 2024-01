Elle était la grande favorite et elle n’a pas failli à son statut. Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale et tenante du titre, a remporté l’Open d’Australie ce samedi en surclassant Zheng Qinwen. La jeune joueuse chinoise (21 ans, 15e mondiale), qui disputait la première finale de Grand Chelem de sa carrière, n’a rien pu faire face à la puissance de son adversaire. Le score final, 6-3, 6-2 en un peu plus d’heure, témoigne de l’écart entre les deux joueuses.

14 sets played, 14 sets won, the reigning champion retains her 👑!



Queen Aryna's second coronation caps a perfect fortnight at Melbourne Park.@SabalenkaA • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/x7639RQr84 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le triomphe est total pour Sabalenka (25 ans), qui n’aura pas perdu un set de la quinzaine australienne. C’est seulement la cinquième joueuse à réussir à un tel tour de force au 21e siècle, après Lindsay Davenport, Maria Sharapova, Venus Williams et Ashleigh Barty. Elle est aussi au passage la première à conserver le trophée à Melbourne depuis plus de dix ans, et le doublé de sa compatriote Victoria Azarenka en 2012 et 2013.

Pour Zheng, qui s’est hissée jusqu’en finale sans avoir à battre la moindre joueuse du top 50 après l’hécatombe chez les têtes de série dans sa moitié de tableau, les choses sérieuses vont commencer. Elle va faire son entrée dans le top 10 mondial lundi (7e), et va désormais être attendue en Chine comme celle qui peut apporter un troisième tournoi majeur au pays, après les sacres de Li Na à Roland-Garros (2011) et l’Open d’Australie (2014).