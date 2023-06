Gerard Piqué et la Coupe Davis, c’est terminé sur les courts, mais ça continue devant la justice. L’ancien footballeur a annoncé dans une interview publiée ce jeudi par le quotidien Marca que le groupe d’investissement Kosmos qu’il préside réclame « jusqu’à 50 millions de dollars [45,5 millions d’euros] » à la Fédération internationale de tennis (ITF).

En janvier dernier, l’ITF avait repris la main sur l’organisation de la vénérable compétition, confiée en août 2018 à Kosmos pour 25 ans et 3 milliards de dollars. Sous l’impulsion de Piqué, la formule avait été chamboulée, au grand dam des puristes, afin d’attirer les meilleurs joueurs qui snobaient l’épreuve. Mais l’initiative n’avait pas convaincu grand monde, à commencer par le public, plutôt rare, et l’histoire n’aura duré que cinq ans.

Maudit Covid

Pourtant, Piqué évoque un « succès retentissant » dans Marca. « A notre arrivée, la compétition était en décadence, explique l’ancien défenseur du FC Barcelone, retiré des terrains depuis novembre 2022. Et aux niveaux sportif, économique surtout, ainsi que des audiences, nous avons relancé l’épreuve. En un an, nous avons multiplié les revenus par quatre. Nous sommes passés de trois à 15 partenaires. »

Bref, tout se passait selon Piqué dans le meilleur des mondes jusqu’à l’arrivée du Covid. En 2020, la Coupe Davis a été annulée, et disputée à huis clos pour une partie de l’édition 2021. « La somme fixe que nous payions [à l’ITF] était hors du marché », juge le champion du monde 2010 avec la Roja, qui évoque une somme de « 40 millions » de dollars par an (soit 36,4 millions d’euros).

Un retour dans le tennis pas écarté

Malgré cet échec, Kosmos continue son bonhomme de chemin, avec notamment la Kings League (et maintenant la Queens League) qui propose du foot à 7 avec des règles revisitées et rencontre un grand succès en Espagne.

Et Piqué n’écarte pas l’idée d’un retour dans le tennis, un sport qu’il adore, « s’il y a une possibilité qui me correspond ». « C’est le troisième sport dans le monde en termes de popularité, derrière le football et le basket. Mais il y a un risque pour l’avenir s’il ne se modernise pas. » Pour l’ancien compagnon de Shakira, les matchs trop longs dissuaderaient les jeunes de s’y intéresser.