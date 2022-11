Triste fin pour Gérard Piqué. Le défenseur central du FC Barcelone a été expulsé sans disputer la moindre minute contre Osasuna pour le dernier match de sa brillante carrière. En cause, une discussion houleuse avec l’équipe d’arbitrage à la mi-temps du match de Liga, alors que les acteurs de la rencontre prenaient le chemin des vestiaires. Sur les images, on voit notamment Piqué pointer l’arbitre Jesus Gil Manzano du doigt pour ses décisions en première mi-temps. Xavi, qui avait l’intention de faire rentrer son ancien coéquipier, a donc dû s’abstenir. Les Blaugranas l’ont finalement emporté 2-1.





➡️ C'était le dernier match de sa carrière... pic.twitter.com/y3veOl3R08 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 8, 2022



Selon les médias espagnols, Piqué a demandé à l’arbitre : « Mais te rends-tu compte de qui tu as expulsé ? ». A la demi-heure de jeu, Gil Manzano a expulsé l’avant-centre polonais Robert Lewandowski (31e) après l’avoir sanctionné d’un deuxième carton jaune pour un duel aérien trop viril avec David Garcia. Il l’avait déjà averti d’un jaune à la 11e minute.

11 cartons rouges, comme Stoitchkov

Avec ce rouge, le 11e de sa longue carrière au FC Barcelone, Piqué égale Hristo Stoitchkov en tête du classement des joueurs du Barça ayant récolté le plus de cartons rouges, soit deux de plus que Pep Guardiola (9). Une ligne de plus à son palmarès. Mais pas la plus glorieuse.