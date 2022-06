Roland-Garros EN DIRECT : La numéro 1 mondial Iga Swiatek en piste pour une place en demie… Suivez la suite des quarts de finale en live

Salut les Roland-Garrix ! Alors, bien dormi après cette courte nuit ? Oh, ne nous racontez pas des chars, on sait très bien que vous avez traîné devant la télé jusqu’à pas d’heure pour assister au match de fous furieux entre Nadal et Djoko. Le contraire eut été un sacrilège, d’ailleurs. Aujourd’hui, les affiches sont certes un peu moins sexy, mais on met notre main à couper qu’il va quand même y avoir de quoi se gloutonner bien comme il faut. On commencera la journée par un duel féminin entre les Russes entre Kasatkina et Kudermetova, avant d’enchaîner par le match de la numéro 1 mondial Swiatek contre Pegula. Chez les hommes, c’est Cilic-Rublev qui ouvre le bal avant de laisser leur place, en night session, au duel scandinave Ruud-Rune.

» Début du live un peu avant midi pour le premier quart de finale dames