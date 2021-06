Les légendes vivantes, ça vieillit mal. Des années déjà que Rodgeur fait l’impasse sur une bonne partie de la saison sur terre pour ménager ses genoux, y compris cette année où il est arrivé Porte d’Auteuil presque sans avoir joué. Pour le plus vieux membre du triangle d’or du tennis, on s’était fait une raison. Mais que la défaillance vienne de Rafa, le colosse d’airain des courts de brique pillée, cela fait un petit quelque chose.

Maintenant que sa statue trône à Roland, le voilà donc redevenu humain. Sur ses réseaux sociaux, l’homme aux 13 titres parisiens a annoncé son forfait pour Wimbledon, sur un gazon qui ne lui est de toute façon pas bien favorable, ainsi que pour les Jeux olympiques de Tokyo. Une décision dictée par le besoin de « laisser son corps récupérer ».

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision