Zverev s'est imposé en finale à Acapulco face à Koepfer. — ALFREDO ESTRELLA / AFP

L’Allemand Alexander Zverev, tête de série N.2, s'est qualifié sans trembler pour la finale du tournoi sur dur d’Acapulco (Mexique), vendredi, en battant 6-4, 7-6 (7/5) son compatriote Dominik Koepfer, contrairement à la terre qui a connu une légère secousse pendant leur match.

Zverev tentera de remporter samedi son premier titre cette saison, contre le Grec Stefanos Tsitsipas (N.1) ou le surprenant Italien Lorenzo Musetti, issu des qualifications, opposés dans l’autre demi-finale en session nocturne.

« T’as senti un truc, toi ? »

C’est durant un échange dans le premier jeu du second set, juste après le gain du premier pour Zverev, que le court et léger séisme s’est produit. Sans que les deux joueurs, ni le public n’affichent d’inquiétude, à la fois sur l’instant et après ces secondes inattendues.

Zverev a même ri face à l’incongruité de la situation, en demandant à son adversaire s’il avait senti quelque chose, question à laquelle ce dernier a répondu par la négative. Le séisme a pourtant été mesuré à 5,9 sur l’échelle de Richter, son épicentre se trouvant à 60 km de là, à San Marcos.

Mené 4-1, puis 5-3 par Koepfer dans la manche suivante, le 7e joueur mondial s’est ressaisi en recollant au score, avant de sortir les bons coups dans le tie-break pour s’imposer au bout de deux heures et neuf minutes. En quête d’un 14e titre, il disputera sa 23e finale sur le circuit ATP, sa deuxième à Acapulco où il s’était incliné en 2019 face à l’Australien Nick Kyrgios.