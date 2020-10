Fiona Ferro joue une place en quart de finale de Roland ce lundi. — Christophe Ena/AP/SIPA

L’affiche du jour

Quarts de finale obligent, il n’y a plus grand-chose à jeter dans votre poubelle mentale au moment de préparer votre programme du lundi. Mais puisqu’il nous faut faire un choix, on vous conseillera de suivre attentivement l’opposition entre Novak Djokovic et Karen Kachnaov, tête de série numéro 15.

Les favoris du jour

Et puisqu’on a choisi de placer Djoko-Kacha en match n°1, il nous reste moins de choix au moment d’évoquer les autres favoris. Il s’agira donc de Tsitsipas, opposé à Grigor Dimitrov (tête de série n°18). Après, que ça ne vous empêche pas de passer l’intégralité de la journée avec nous. On prendra l’antenne dès 11 heures avec une rencontre entre Fucsovics et Rublev.

Les Français du jour

La Française du jour, plutôt. Hé oui, après l’élimination plus qu'honorable d'Hugo Gaston dimanche après un match fou contre Dominic Thiem, et la sortie (beaucoup moins honorable) de Caro Garcia, battue sèchement deux sets à rien par Svitolina, notre dernière chance tricolore se nomme Fiona Ferro. La Française affrontera l’Américaine Sofia Kenin, tête de série numéro 4 et on fonde beaucoup d’espoir en elle.

La météo du jour

A en croire Météo France, la journée s’annonce une nouvelle fois délicieuse. Du crachin au petit-déj, de la flotte à midi et des saucées toute l’aprem. On peut dire que les organisateurs du tournoi ont déjà rentabilisé la nouvelle toiture du Central.

Le prono osé du jour

Petite confidence de notre spécialiste tennis sur le groupe WhatsApp du service des sports de 20 Minutes : « Ferro ça va faire demie, vous l’aurez lu ici en premier ». Du coup, hors de question de frôler l’incident diplomatique en ne suivant pas notre collègue les yeux fermés. La jeune Française va donc nous régaler lundi avec une victoire étriquée en trois sets, après avoir sauvé quatre balles de match dans la seconde manche.