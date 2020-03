En voilà un optimiste ! Au lendemain de l’annonce par ses organisateurs de l'annulation du tournoi d'Indian Wells (Californie) à cause de la propagation du nouveau coronavirus dans cet Etat, le président de l' ATP a déclaré que le calendrier du tennis masculin pour la suite de l’année restait « inchangé ».

« Alors que nous regrettons que le tournoi d’Indian Wells n’ait pas lieu, le calendrier du circuit ATP au-delà d’Indian Wells demeure inchangé », a déclaré l’Italien Andrea Gaudenzi dans un communiqué officiel.

