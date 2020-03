Arnaud Clément, l'homme bloqué. — LEON NEAL / AFP

Soutien de Gilles Moretton, candidat à la présidence de la Fédération française de Tennis avec son programme « Pour un autre tennis », Arnaud Clément est l’une des figures emblématiques qui s’oppose à l’actuel boss de la FFT Bernard Giudicelli. S’ils s’affronteront sur le terrain des idées dans la course à la présidence dont l’élection aura lieu en février 2021, cela ne se passera pas sur Twitter.

Voilà pourquoi la démocratie est un thème fort de notre projet!!!#ensemblepourunautretennis pic.twitter.com/III7TQgUWo — Arnaud Clement (@arnaudclement) March 8, 2020

En effet, Bernard Giudicelli a fait ce qu’on appelle communément sur le réseau social une « Pierre Ménès », à savoir bloquer quiconque émettrait un avis différent du sien. C’est ce qui est arrivé à l’ancien capitaine de Coupe Davis, qui n’a pas hésité à partager l’info à ses followers, accompagnant son tweet d’un petit message on ne peut plus clair : « Voilà pourquoi la démocratie est un thème fort de notre projet ». Et voilà aussi qui annonce une campagne électorale palpitante dans les mois à venir.