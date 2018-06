Après plusieurs années de résultats décevants en Grand-Chelem, Simona Halep, numéro 1 mondiale, a enfin gagné un titre majeur, avec ce Roland-Garros 2018 fièrement décrochée. De retour au pays, la Roumaine a été accueillie en star de la nation, plus de 15.000 personnes étant présentes dans le stade national de Bucarest pour l’ovationner et l’écouter.

"I want to thank Romania for everything it has given me so far. I hope this trophy is the beginning of a new generation of champions. I don't want to leave this scene, it's too beautiful. Thank you and my heart is with you" - a very emotional Simona Halep.



