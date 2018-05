Nadal qui doit finir le travail, Caroline Garcia et les reine Serena Williams et Halep qui rentrent en scène, des Français à tout va de partout sur l’ensemble des courts, la peur de l’orage et de la pluie qui reviennent, en voilà un mardi qui s’annonce exaltant. Certes, ça manque un peu de gros cadors diront les plus ronchons, mais c’est une journée pour les amateurs de matchs longs et à suspens, loin des trois sets 6-2, 6-1, 6-3 vite expédiée des leaders sans passion. Bref, venez vibrer sur des matchs improbables avec nous et découvrez le vrai tennis en notre compagnie dans ce live du jour.