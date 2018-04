EN DIRECT. Coupe Davis: Les Bleus prennent le large.. Suivez le double d'Italie-France en live

C'était le vendredi auquel on s'attendait. Une victoire de Lucas Pouille (bien que plus difficile que prévue) et une de Fabio Fognini sur Jérémy Chardy, et voilà que la France et l'Italie tourne après la première journée à égalité. Prévisible. Ce qui l'est aussi, ce que ce double sera absolument déterminant dans ce quart de finale de Coupe Davis. La Paire Mahut-Herbert a le destin de la France entre la raquette et sera opposée à un duo Bolelli-Fognini, ce dernier ayant finalement décidé de s'aligner les trois jours pour porter son pays.

>> On se retrouve autour de 14h pour le début de ce match qui s'annonce très, très tendu...