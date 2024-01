Compliqué de faire mieux que la veille ? Pas du tout ! Déjà vainqueur de la descente de Kitzbühel, vendredi, Cyprien Sarrazin a remis ça, avec une course impressionnante, notamment sur le haut du parcours. Alors qu’il n’avait devancé Marco Odermatt que de cinq centièmes vendredi, le Gapençais n’a pas fait de détail sur la Streif ce samedi, en battant le Suisse de près d’une seconde.

« Mon run n’a pas été parfait, confiait Cyprien Sarrazin après sa première victoire en Autriche. Je fais quelques erreurs en haut, je sentais que ça allait être limite. […] Ça ne s’est pas joué à grand-chose, cinq centièmes, c’est vraiment rien mais c’est devant. Demain [ce samedi] je sais ce que j’ai à faire, je sais que je peux faire mieux. Je vais essayer de bien récupérer, mais je ne me mets pas de limites. »

« Je me suis fait plaisir »

Effectivement, Cyprien Sarrazin, parti avec le dossard 8, a fait mieux, beaucoup mieux. « Plus que la victoire, aujourd’hui, il y avait LE run, a-t-il réagi à la fin de la course, sur Eurosport. Le run était incroyable, je me suis fait plaisir de haut en bas, je sentais qu’il y avait de la vitesse. Dans le run, comme à Bormio, je sentais que j’avais fait une dinguerie. »

A tel point que le skieur des Hautes-Alpes, qui avait aussi remporté le Super-G de Wengen (Suisse), il y a une semaine, a fait le show. A l’arrivée, il a déchaussé ses skis et a grimpé sur les panneaux publicitaires pour célébrer sa descente avec le public. Au classement général du petit globe de la descente, Sarrazin possède six petits points de retard sur Odermatt.