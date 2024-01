Cyprien Sarrazin est dans la forme de sa vie. Victorieux en descente à Bormio fin décembre, deuxième derrière le patron Marco Odermatt jeudi, le skieur français s’est offert un nouveau succès de prestige ce vendredi sur le Super-G de Wengen. Parti avec le dossard 3, Sarrazin a réalisé une manche époustouflante d’audace au point de frôler les filets, assommant la course avant que ne s’élancent ses rivaux. « Ohlala le Français… Mon Dieu, qu’est-ce que t’as fait Cyprien ? », s’est exclamé le commentateur de Wengen, abandonnant provisoirement le suisse-allemand dans le feu de l’action.

Cyprien Sarrazin est un funambule !

Le ski du Français qui monte sur la bâche avant un chrono de folie sur le Super-G de Wengen 🚀

🎙️@FX_Rallet #PEDalcin

Devancé par Odermatt de 58 centièmes la veille, le Français de 29 ans a pris sa revanche sur le Suisse avec exactement le même écart sur la ligne entre les deux hommes. « La belle, c’est demain », a plaisanté Sarrazin après la course, en référence à la seconde descente qui sera courue samedi sur le parcours intégral de 4,5 km, le plus long du circuit mondial.

« Du mal à vraiment célébrer »

Comme jeudi, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, numéro 2 mondial des deux dernières saisons, complète le podium à une seconde. En grimpant de quatre places pour s’installer au troisième rang du classement provisoire du super-G, alors qu’il était devenu jeudi le numéro 2 mondial en descente, Sarrazin confirme sa place parmi les favoris en vitesse, aux côtés d’Odermatt et Kilde, lui qui vient du géant et dispute seulement sa deuxième saison de descendeur. « C’est cool de faire partie de ce trio-là, j’accepte. Il faut que j’apprenne ce nouveau statut, mais c’est vraiment bon », s’est-il réjoui.

Heureux, le Français a toutefois eu une pensée pour le malheureux Alexis Pinturault, transporté à l’hôpital un peu plus tôt après une vilaine chute. « Cette victoire elle est pour Alexis, sa famille, a-t-il assuré. J’ai du mal à vraiment célébrer et avoir des sentiments positifs avec sa chute. Je n’ai pas eu trop d’informations, mais j’espère qu’il va bien. Je sais qu’il voudrait que je profite et que je célèbre ça, donc cette victoire est pour lui. »