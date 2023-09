Ce n’est pas très « valeurs du rugby ». Depuis la 46e minute, jeudi soir, et son expulsion (d’abord un carton jaune, puis carton rouge infligé par le « bunker »), le capitaine namibien Johan Deysel se prend un flot d’insultes sur les réseaux sociaux. La raison ? L’ancien joueur de Colomiers, en ProD2, a blessé Antoine Dupont, après un choc tête contre tête. Tous les mots y passent, et pas les plus beaux.

Mais de nombreux internautes appellent aussi au calme et demandent que le flot d’insultes cesse. « Ne faisons pas de cyberharcèlement à ce mec, soyons respectueux même dans les moments les plus durs », écrit ainsi un utilisateur d’Instagram.

« Ceux qui insultent n’ont certainement jamais joué au rugby de toute leur vie, écrit un autre. Un accident comme celui arrivé avec Antoine peut arriver à n’importe quel moment d’un match, et contre n’importe quel joueur ! Calmez-vous. » C’est déjà un peu plus valeurs du rugby.