Au stade Vélodrome,

Une démonstration, un score fleuve et une victoire historique, mais le plus important : le sentiment du travail accompli et du collectif retrouvé. Le XV de France s’est promené jeudi soir au stade Vélodrome contre la Namibie (96-0) pour son troisième match de Coupe du monde de rugby, au point d’établir deux nouveaux records. Celui du nombre de points inscrits dans un match, et celui de la victoire la plus large dans l’histoire des Bleus. Mais les hommes de Fabien Galthié se sont surtout réjouis de la manière avec laquelle ils ont joué, une semaine après la victoire décevante contre l’Uruguay (27-12).

Le record n’était de toute façon pas dans la tête des joueurs au moment de rentrer sur la pelouse du stade Vélodrome, le plus important était ailleurs, comme l’a expliqué le vice-capitaine, Charles Ollivon : « Est-ce qu’on avait parlé du record avant le match ? Non. On voulait faire le match qu’on a fait ce soir, mais on ne pensait pas que ça se déroulerait comme ça. » Et Les Bleus ont déroulé, ce n’est rien de le dire. Avec déjà huit essais inscrits à la mi-temps pour un score de 54-0, dont deux dans les dix premières minutes.

Galthié s’est « régalé »

Pas de quoi leur faire lever le pied pour des Bleus au collectif enfin retrouvé. « En tournant à 54-0 à la mi-temps, on était sûr d’avoir la victoire en poche mais on n’a pas changé d’attitude. Et le fait de rester sérieux et appliquer nous à amener ce score fleuve à la fin », a souligné le vice-capitaine.

Pour aller d’inscrire six essais supplémentaires en seconde période, dont un de pénalité en toute fin de match, et ainsi s’offrir cette victoire record. Tout en faisait plaisir au sélectionneur Fabien Galthié :

« Je me suis régalé, comme souvent avec le XV de France. Mais le but n’était pas de se régaler. Les consignes étaient de jouer ensemble, être nous, jouer en équipe et essayer de jouer juste. Parce que si on pense à se régaler, il manque trop d’ingrédient. »

Les Bleus n’ont pas tangué malgré la sortie de Dupont

Comme jeudi dernier et le match raté, malgré la victoire, contre l’Uruguay, qui avait semé le doute chez les observateurs, comme dans le groupe. « Il fallait être sérieux dans tout, et faire un match de copains. C’est bien que tout le monde soit resté sérieux malgré cette avance à la mi-temps. Même avec l’expulsion namibienne en deuxième mi-temps, on n’a pas changé. On a montré la force de notre équipe sur ce match », pouvait savourer Charles Ollivon.

« L’expulsion namibienne » évoquée par Ollivon correspond surtout à la sortie du capitaine Antoine Dupont sur protocole commotion quelques minutes après le retour des vestiaires (46e), sur un énorme choc à la tête provoqué par son homologue namibien, Deysel. Mais malgré la perte du demi de mêlée aussi étincelant dans le jeu avec son pied qu’à la conclusion, les Bleus n’ont jamais ralenti et son remplaçant, Baptiste Couilloud a même inscrit un essai.

Les Bleus « encore en préparation »

Une démonstration offensive et collective évidente, et beaucoup de discipline dans le jeu malgré l’arbitre anglais Matthew Carley, qui avait énormément pénalisé les Bleus contre l’Italie lors du dernier tournoi des VI Nations. Avec en tout et pour tout, quatre petites pénalités concédées cette fois contre la Namibie, après les 15 contre l’Uruguay jeudi dernier à Lille. « Concéder quatre pénalités, ça nous parle », a sobrement réagi quand Ollivon quand Thomas Ramos a souligné qu’ils avaient su « se reprendre et faire attention à la discipline, donc c’est bien aussi ».

Reste désormais une longue pause de 15 jours pour ne pas faire retomber le soufflé avant le match contre l’Italie, le 6 octobre prochain. Une opposition beaucoup plus relevée que la Namibie, même si les Bleus restent évidemment favoris. « Ce sera deux semaines pour se développer, parce qu’on n’est toujours pas arrivés en fin de développement, on est encore en préparation », a prévenu Fabien Galthié. Histoire d’arriver ensuite parfaitement prêts pour le quart de finale face à l’Afrique du Sud, ou l’Irlande, qui s’affrontent justement ce samedi (21 heures).