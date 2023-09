De notre envoyé spécial à Marseille,

Voilà une soirée qui ne va pas réconcilier Antoine Dupont avec le stade Vélodrome. Après son carton rouge reçu face à l’Afrique du Sud en novembre dernier, le capitaine du XV de France a cette fois quitté la pelouse complètement groggy, jeudi soir, après une violente charge au niveau de la tête de la part du Namibien Johan Deysel en début de seconde période. Ce vendredi matin, la France a peur. Peur d’un diagnostic qui la priverait de son guide pour le reste de la Coupe du monde.

Dupont, qui selon les confrères de L’Equipe a pleuré en rentrant au vestiaire, est vite parti faire des examens, à Aix-en-Provence. « Il y a une suspicion de fracture au niveau de l’os maxillaire de la mâchoire », a informé Fabien Galthié en conférence de presse, les yeux rivés sur son téléphone au cas où le médecin de l’équipe envoyait des nouvelles supplémentaires. Le sélectionneur craint un nouveau coup très dur, lui qui a déjà dû se passer de son ouvreur titulaire Romain Ntamack pour la compétition.

Plus tard dans la soirée, RMC certifiait qu’une fracture avait bel et bien été décelée. Le staff médical se donnerait 48 heures, jusqu’à ce que l’hématome soit résorbé, pour un diagnostic plus précis et donc établir une durée d’indisponibilité. Cela serait de toute façon au moins quatre semaines, soit jusqu’à une éventuelle demi-finale.

La faute à la différence de niveau ?

En attendant de connaître le sort de leur capitaine, les joueurs ne cachaient pas leur inquiétude, jeudi soir, dans les travées du stade. « C’est une soirée mitigée, du coup, relève Melvyn Jaminet. On était tous contents de la victoire, mais quand on a appris ça en rentrant dans le vestiaire, ça a jeté un froid. » « On est forcément inquiets de savoir ce qu’il a, poursuit Thomas Ramos. Ça peut être grave, malheureusement. On croise les doigts pour lui, et pour nous. »

Le plus touché était certainement son grand pote Cyril Baille. « Vous savez tous la relation que j'ai avec lui, c'est comme un frère. Je suis dans l'attente comme tout le monde, j'ai essayé de l'appeler. Mais ça fait chier, lâche le Toulousain. Quand on voit les images, c'est un choc assez violent... Il attend le scanner, là, j'espère qu'il ne souffre pas trop. »

Le meilleur joueur du monde 2021 est évidemment un élément majeur de cette équipe, métronome, dynamiteur, rassembleur. « Il parle peu mais il a toujours les bons mots, note Gaël Fickou. Il très important dans la vie de groupe, par ce qu’il dégage et ce qu’il fait sur le terrain. » Les trois jours de repos accordés par le staff pour se vider la tête ne seront pas aussi sereins que prévu.

Quelques secondes après l'impact. - Neal Simpson/Shutterstock/SIPA

Une question nous taraude, quand même : Cette blessure n’est-elle pas l’une des fâcheuses conséquences de ces matchs entre deux équipes à la différence de niveau abyssal ? Ou quand des amateurs ne maîtrisent pas toujours leurs gestes, dépassés par un rythme trop soutenu pour eux. La thèse de l’amateurisme est exclue dans ce cas. Deysel n’est pas boucher-charcutier dans le civil, il a passé ces cinq dernières saisons en deuxième division française, à Colomiers.

Pour la question d’une perte de lucidité du fait de l’intensité trop élevée, on a sondé quelques joueurs en zone mixte. Ils répondent par la négative. « C’est vraiment un tête contre tête, ça peut arriver dans le rugby, estime Jaminet. Ce n’est pas le fait que ce soit une équipe plus faible. Parfois, on peut se blesser contre ce genre d’équipe parce qu’on ne se met pas à 100 %, mais là on était bien préparés, on avait conscience de ça. Malheureusement là c’est un mauvais coup, on ne peut rien y faire. » « Au fur et à mesure de la seconde période ils avaient plus de mal à tenir le rythme, mais il n’y a rien à dire sur leur engagement » appuie Thibaud Flament.

Deysel victime d’insultes

Au passage, on notera que Romain Taofifenua avait écopé d’un carton jaune pour une action similaire face à l’Uruguay. Le massif deuxième ligne des Bleus ne s’était pas assez baissé avant un contact avec Santiago Arata, et son coude était venu percuter le visage de son adversaire.

Concernant Deysel, son sélectionneur Allister Coetzee plaide lui aussi l’accident. « C’est le jeu. Ce n’était pas intentionnel, insiste-t-il. C’est arrivé vite. Dupont n’est pas l’homme le plus grand du monde. Johan est un joueur propre, il n’a jamais pris de carton rouge par le passé. » Sachant que l’on parle d’un homme de 31 ans, comptant 32 sélections et largement plus de 100 matchs chez les professionnels.

Malheureusement, les réseaux sociaux étant ce qu’ils sont, le centre namibien est victime depuis la fin du match de nombreuses insultes. Son compte Instagram, notamment, est couvert de mots doux dans toutes les langues. Ce n’est pas ça qui nous ramènera Antoine Dupont pour la suite de la compétition. Si le Pape François peut faire un petit détour par Aix, en revanche, on ne dit pas non.