Ils se succèdent depuis près de 2.000 ans à la tête de l’Eglise romaine catholique. Et si tous ont en commun une foi et un amour en Dieu à toutes épreuves, les papes restent cependant des hommes… avec leurs goûts, leurs rituels, leurs petites habitudes. Le pape François, 86 ans, attendu à Marseille ce vendredi, ne déroge pas la règle. Où va-t-il loger ? Que va-t-il manger ? En amont de la messe que François officiera au stade Vélodrome samedi, voici quatre petites choses à savoir sur ce voyage hors normes.

Une chambre chez l’archevêque

Des millions de fidèles et un stade plein prêt à vibrer donnent à la visite du pape un air de celle d’une rock star. Mais à l’inverse des icônes de la chanson, le pape François ne devrait pas loger à l’Intercontinental, l’un des hôtels les plus luxueux de Marseille, avec sa vue sur le Vieux-Port et la Bonne Mère. Sa Sainteté dormira « dans une chambre de l’archevêché, près de la basilique, prévue pour les hôtes », a expliqué Amaury Guillem, chargé de communication des Rencontres méditerranéenne au média catholique Aleteia. Un petit ajustement a vraisemblablement été fait, puisque le matelas a été changé, a-t-il été précisé au Parisien.

Un plat de pâtes en toute simplicité

Quoique né en Argentine, le pape François, Jorge de son nom de naissance, vient d’une famille d’immigrés italiens. Ainsi, c’est sans surprise qu’à un chef cuisinier marseillais qui a proposé ses services, il a été confié que le pape effectuerait ses repas à l’archevêché. Il « lui sera préparé des pâtes », a-t-il été indiqué à 20 Minutes. Un article de janvier 2022 d’Aleteia revient sur les goûts culinaires du pape. « François est un gourmet, il aime les bonnes pâtes et les haricots, du pain et du fromage. J’ai aussi parfois préparé une pizza pour lui », avait alors détaillé le chef Sergio Dussin, qui cuisine depuis vingt ans pour les papes.

Et, a priori, le pape devrait déjeuner en paix, amitié et intimité. Le journal La Croix nous apprend qu’Emmanuel Macron, qui sera à Marseille samedi et assistera à la messe, avait proposé un déjeuner avec le pape François. Une invitation visiblement restée lettre morte. Aussi, l’emploi du temps a été agencé de sorte à laisser au pape François une petite heure après le déjeuner de samedi midi, entre la séance conclusive des Rencontres méditerranéennes et le début de sa déambulation en « Papamobile » sur le Prado. Une petite heure pour le saint pénéquet (la sieste) avant de monter sur scène ?

Une entrée sur scène de rock star ?

Le spectacle au Vélodrome promet d’être grandiose, et ce ne sera pas grâce à l’OM, par ailleurs empêtré en ce moment dans une crise dont le club a le secret. Près de 900 choristes, un orchestre, des cuivres, un orgue joueront 19 morceaux de musique liturgique. « On nous a expliqué que le pape ferait son entrée sur scène à la troisième chanson », renseigne à 20 Minutes Yves Berger, l’un des chefs de la chorale. « Un peu comme une rock star », sourit le musicien. Y aura-t-il des feux de Bengale ?

Du vin naturel sur la table et pour la messe

Nous le savons désormais, le pape François est un « gourmet ». Et pour ravir ses papilles, le diocèse de Marseille a retenu un vin naturel de la Loire, issu d’un bien nommé domaine baptisé « La Bénisson-Dieu ». Le vigneron a expliqué cette semaine à l’AFP qu’un grenache blanc de 2021 servira de vin de messe alors que la table du souverain pontife accueillera un gamay Saint-Romain millésimé de 2020.