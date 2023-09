Coupe du monde de Rugby EN DIRECT : Julien Marchand sur le point de reprendre les entraînements avec les Bleus… Suivez ce mardi avec nous…

08h15 : Youhou, Julien Marchand est bien sur le retour !

On avait quitté le talonneur du XV de France Julien Marchand sur un (bien) sale coup lors du triomphe contre les All Blacks (c’était teeeeeeellement loin, vous le remettez ?). Et bien comme cela était envisagé à l’époque, le Toulousain se remet peu à peu de sa déchirure à la cuisse gauche. Il a gentiment repris la course à part lors de l’entraînement de lundi et le staff tricolore indique qu’il effectuera son retour dans les séances collectives durant la semaine. Une excellente nouvelle alors que se présente une bien belle affiche, le 6 octobre, contre l’Italie au Parc OL de Décines. Les feux sont donc au vert pour que Julien Marchand puisse en être, et ainsi retrouver du rythme avant la bataille de dingo qui se profile en quarts face à l’Afrique du Sud.