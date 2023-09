Back to business pour les Bleus. Après trois jours de coupure totale, les joueurs du XV de France se sont retrouvés dimanche soir à leur hôtel d’Aix-en-Provence. Ils y seront rejoints très bientôt par celui dont tout le monde parle depuis le dernier match face à la Namibie, leur bien-aimé et cabossé capitaine Antoine Dupont.

Des nouvelles du front

Ou de la pommette, plutôt. Opéré vendredi soir, Antoine Dupont observe actuellement quelques jours de repos chez lui, à Castelnau-Magnoac. Il devrait retrouver ses coéquipiers à Aix-en-Provence en fin de semaine et reprendre l’entraînement (sans contact évidemment) dans les jours qui suivent. Une présence que l’on imagine bénéfique pour le moral des troupes, en attendant de savoir s’il pourra rejouer dans cette Coupe du monde.

« Rien que sa présence est importante. Avoir Antoine présent avec nous aux vidéos et aux entraînements, il pourra apporter son expertise sur les phases de jeu, a estimé Artur Vincent en conférence de presse lundi. Sa présence sera importante humainement et tactiquement. » Pour ce qui est du terrain, tout le monde se veut optimiste, mais tout dépendra des sensations de Dupont lorsqu’il reprendra l’entraînement collectif, ce qui n’interviendra pas avant, au mieux, la semaine précédant les quarts de finale.

Un invité de marque à l’entraînement

Les joueurs ont repris le chemin du stade Georges Carcassonne lundi pour deux entraînements, un le matin et un autre l'après-midi. Grégory Alldritt, ménagé contre la Namibie, était bien présent et a participé à l’ensemble de la séance sans aucune gêne. Julien Marchand, blessé lors du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande, a repris la course. Le talonneur est attendu ballon en main en cours de semaine.

Quant à Paul Boudehent, qui avait fait « gamelle » jeudi, pour reprendre le bon mot de Fabien Galthié (il était entré en jeu puis sorti quelques minutes plus tard, victime d’une commotion), il suit le protocole de retour imposé par World Rugby, qui comprend une période de douze jours. A noter que la séance s’est déroulée sous les yeux d’un invité de prestige et grand connaisseur de rugby en tant qu’Ariégeois, Fabien Barthez.

🔥💪 De retour 𝐚𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥 !

🇫🇷 Allez les Bleus !#UnisPourUnRêve #XVdeFrance #RWC2023 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/0EYBwmmPo9 — France Rugby (@FranceRugby) September 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Petit bain de foule à Aix

Arrivés dans la « cité aux mille fontaines » le 18 septembre, les joueurs et le staff n’ont pas encore eu l’occasion de beaucoup partager avec les habitants du coin. Ce sera chose faite ce mardi soir. Notez bien le rendez-vous si vous êtes dans la région, ça se passera place de l’Hôtel de Ville à partir de 19 heures. Les joueurs se prêteront notamment à une séance de dédicaces.

Un gâteau pour Damian Penaud

Le nouveau troisième meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France a fêté ses 27 ans lundi. Tut tut !