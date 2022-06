La fin de saison laissera forcément des regrets. Relégable il y a encore quelques semaines, le RC Toulon a effectué une deuxième partie de saison incroyable, grappillant, de-ci de-là, des victoires inespérées lui permettant de se mêler à la lutte pour la qualification en phase finale du Top 14. Mais, comme en finale du Challenge Européen, le 29 mai face à Lyon, les Varois ont raté la dernière marche, la plus importante. Défait au Racing 92 (21-16), dans un match à la vie à la mort dimanche soir, le RCT a vu sa saison s’arrêter prématurément.

Pire, malgré une huitième place finale, ils ne pourront malgré tout pas disputer la Champions Cup la saison prochaine. La « faute » au LOU qui, grâce à sa victoire lors de la petite coupe d'Europe, est automatiquement reversé vers la « grande » coupe, malgré une neuvième place en championnat. « On perd tout ce soir [dimanche], regrettait le manageur toulonnais, Franck Azéma. On a fait un beau parcours sur la deuxième partie de saison mais pas suffisamment, trop de retard qu’on n’a pas pu remonter. »

Castres premier surprise

Le RCT regardera donc, le week-end prochain, Toulouse et La Rochelle, le vainqueur de la Champions Cup, s’affronter pour un billet pour les demi-finales de Top 14. L’autre barrage mettra aux prises l’Union Bordeaux-Bègles au Racing 92. Les Girondins, qui avaient leur destin en main, ont complètement déjoué à Perpignan (22-15) et ont vu Castres les dépasser et finir premier du championnat grâce à un succès à Pau lors de cette dernière journée.

« Après 26 journées, je pense qu’on a été constants. Jamais premiers de la saison avant ce soir mais constamment dans les six. On a fait peu de matchs non aboutis, s’est félicité Pierre-Henry Broncan, le manageur du CO. C’est un groupe très réactif, très sain, c’est le groupe entier qui s’est qualifié ce soir. On a bossé comme des malades pour y arriver. » Castres est donc qualifié directement pour les demies, tout comme Montpellier, pourtant battu à Clermont.

L’Usap contre le Stade Montois

Dans le bas du classement, si Perpignan s’est bien imposé, ils devront quand même passer par la case barrage pour sauver leur place dans l’élite, à cause de la victoire de Brive au Stade Français. Les Catalans affronteront Mont-de-Marsan, battu lors de la finale de ProD2 par Bayonne, dimanche (17h45). « Jamais une équipe de Top 14 n’a gagné cet "access-match", a indiqué Patrick Arlettaz, l’entraîneur de l’Usap. On va se remettre les images de l’OM vainqueur de la Coupe d'Europe et se dire que nous aussi on sera à jamais les premiers. »