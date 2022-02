Lyon cherche bien un entraîneur pour la saison prochaine en Top 14. « Après de nombreux échanges et mûre réflexion, le LOU Rugby a donné son accord pour libérer Pierre Mignoni dès la fin de l’exercice en cours, à un an de la fin de son contrat », a ainsi officialisé le club jeudi soir dans un communiqué. Au terme de sept années au LOU marquées par un titre de champion de Pro D2 en 2016, puis deux demi-finales obtenues dans l’élite en 2018 et 2019, et la découverte de la Champions Cup, le manager sportif va donc changer d’air.

Le LOU Rugby confirme le futur départ de Pierre Mignoni à l’issue de cette saison 2021/2022.https://t.co/r4YghYa4eG#TeamLOU pic.twitter.com/ZBkCO8aTCO — LOU Rugby (@LeLOURugby) February 3, 2022

« C’est incontestablement une page importante qui se tournera au sein du LOU Rugby en fin de saison, et il convient de saluer comme il se doit le rôle primordial de Pierre Mignoni dans la structuration sportive du club depuis son arrivée en 2015 », souligne ainsi le communiqué. Avec actuellement un bilan de 201 matchs sur le banc lyonnais, dont 116 victoires, l’ancien technicien toulonnais a su installer le LOU (3e du Top 14 après 16 journées) dans le gratin du rugby français.

Un contrat de trois ans à venir pour Xavier Garbajosa ?

« Le club gardera une immense gratitude pour avoir tant contribué à sa progression lors de ses sept années lyonnaises et son héritage sera une base solide pour continuer à grandir et aller chercher les plus grands succès », insiste le président Yann Roubert.

La suite devrait s’écrire avec aux manettes Xavier Garbajosa, comme l’a révélé jeudi Le Midi Olympique. Libre de tout contrat depuis son départ de Montpellier, en janvier 2021, où il était manager depuis 2019, l’ancien arrière international, âgé de 45 ans, devrait prochainement s’engager pour trois saisons à Lyon.