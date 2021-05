RUGBY L’ouverture de la billetterie au grand public interviendra plus tard, au mois de juin

Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France.

Le XV de France affrontera l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande lors de la fenêtre internationale de novembre. Les Bleus de Fabien Galthié recevront les Pumas le 6 novembre au Stade de France, les Lelos le 13 au Matmut Atlantique de Bordeaux avant de retrouver l’enceinte dionysienne pour défier les All Blacks une semaine plus tard.

Une annonce officielle va intervenir dans quelques jours pour indiquer l’ouverture de la billetterie, d’abord pour les licenciés de la Fédération française de rugby. L’ouverture au grand public interviendra plus tard, au mois de juin. Il faudra aussi suivre l’évolution de la situation sanitaire d’ici cet automne avec possiblement encore des jauges dans les stades. Ce sera la première fois depuis dix ans que le XV de France se produira à Bordeaux.

Tournée en Australie cet été toujours maintenue à ce jour

La France, deuxième du Tournoi des Six Nations 2021, doit se rendre en Australie cet été pour trois matchs face aux Wallabies les 7, 13 et 17 juillet. France-Nouvelle-Zélande sera également le match d’ouverture de la Coupe du monde 2023, le 8 septembre au Stade de France.