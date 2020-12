Guido Petti, le deuxième ligne de l'UBB. — Daniel Vaquero/SIPA

Comme prévu, l’Argentin Guido Petti a été entendu par l’Union Bordeaux-Bègles après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une série d’anciens tweets xénophobes et discriminatoires écrits entre 2011 et 2013. La polémique a éclaté alors que le deuxième ligne de l’UBB était en sélection avec les Pumas ces dernières semaines pour disputer le Rugby Championship. Une sélection dont il a été écarté dans un premier temps comme Pablo Matera (joueur du Stade Français) et Santiago Socino.

De retour en Gironde en début de semaine, Guido Petti s’est entretenu avec son président Laurent Marti, son manager Christophe Urios et enfin ses coéquipiers ce mardi selon les informations de 20 Minutes.

Au cours de ces différentes discussions, le joueur a renouvelé ses excuses et le dossier est désormais clos pour son entraîneur. « Je voulais vous dire que je suis vraiment désolé et honteux de ce que j’ai dit une fois. Sans avoir l’intention de le justifier pour les 8 années qui se sont écoulées, ces messages, que je rejette totalement aujourd’hui, ne représentent pas du tout la personne que je suis aujourd’hui. Je me suis trompé et je tiens à vous présenter mes sincères excuses », avait-il déclaré sur Instagram dès le début de la polémique.

Pas de sanction supplémentaire pour l’UBB

Dès le 1er décembre, le club bordelais avait dénoncé « des propos complètement contraires à ses valeurs » et fait part de sa surprise face à « ces tweets à l’opposé du garçon équilibré et irréprochable que nous avons accueilli en début de saison ». L’Argentin avait notamment tweeté en 2012 : « Qu’est-ce qu’une femme de ménage enceinte de triplés ? Un kit de nettoyage » ou « mon employée est une primate, toute blague à part ». Sa fédération avait décidé de le suspendre à titre conservatoire comme ces deux coéquipiers. Une suspension depuis levée.

Guido Petti sera titulaire avec l’UBB lors de la première journée de Champions Cup à Northampton ce vendredi.