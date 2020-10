Le XV de France a gagné deux places au classement World Rugby en 2020. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Au-delà du bonheur simple de voir nos Bleus se (re)faire plaisir sur le terrain, on ne boudera pas non plus cette nouvelle : Le XV de France a gagné une place pour grimper au cinquième rang mondial du classement World Rugby publié lundi après son succès 38-21 devant le pays de Galles. Les Bleus, qui avaient commencé 2020 à la septième place, doublent ainsi l’Australie et se rapprochent de l’Irlande, quatrième, leur prochain adversaire samedi, dans le cadre d’un match en retard du Tournoi des Six nations 2020.

Lors de sa prise de fonction, le sélectionneur Fabien Galthié avait annoncé son désir d’installer la France « dans le top trois mondial ». L’Afrique du Sud, championne du monde en titre, domine toujours le classement World Rugby, devant la Nouvelle-Zélande. L’Angleterre, battue par les Sprinboks en finale du Mondial 2019, complète le podium.