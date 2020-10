Teddy Thomas contre les Gallois lors du tournoi des 6 Nations — Mark Lewis/Huw Evans/REX/SIPA

On prend les mêmes et on recommence. Fabien Galthié a dévoilé la compo du XV de France contre le pays de Galles en match de préparation pour la fin du tournoi des 6 Nations face à l’Irlande, une semaine plus tard. Le sélectionneur reconduit une grande partie de l’équipe de début d’année. A noter que Teddy Thomas et Vincent Rattez font leur retour aux ailes.

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 𝐕𝐎𝐓𝐑𝐄 𝐗𝐕 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ !



Rendez-vous samedi à 21h10 au @StadeFrance contre le Pays de Galles (@WelshRugbyUnion) pour le coup d'envoi de ce premier match d'automne ! 🔥 #FRAGAL #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/wOfBMHSOs7 — France Rugby (@FranceRugby) October 22, 2020

Le retour de Thomas assure par ricochet le retour de Gaël Fickou au centre au côté de Virimi Vakatawa. La France disputera sa première rencontre depuis plus de sept mois et une défaite 28-17 en Ecosse.