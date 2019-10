Nouvelle Zélande - Irlande / Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Smith intenable, les All Blacks ne laissent aucun espace... Suivez en live ce deuxième quart

12h05: Ambiance night session pour ce 2e quart au Tokyo Stadium !

It's going to be a huge match. Get ready for the second quarter-final of Rugby World Cup 2019, sing along with the @emirates Karaoke National Anthem for @IrishRugby #RugbyWithEmirates #NZLvIRE #RWC2019 pic.twitter.com/XMosw3xWGF