Le Rochelais Goeffrey Doumayrou n'ira pas au Japon. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Le centre du XV de France Geoffrey Doumayrou est forfait pour la Coupe du monde au Japon​ – qui aura lieu du 20 septembre au 2 novembre –, a annoncé jeudi le sélectionneur Jacques Brunel qui divulguera dans la journée le nom de son remplaçant. Il souffre d’une lésion au tendon d’Achille.

Les Bleus affrontent l’Ecosse à Nice, samedi, pour le premier de leurs trois matchs de préparation et devront se passer de plusieurs autres joueurs blessés : outre Doumayrou, le capitaine Guilhem Guirado, le demi de mêlée Maxime Machenaud, les troisièmes lignes Wenceslas Lauret et Yacouba Camara et le pilier Demba Bamba sont indisponibles, a précisé Brunel. Un autre troisième ligne, Louis Picamoles, sera remplaçant après avoir été soigné pour un problème au pubis.

Doumayrou out, Belleau in ?

Doumayrou (29 ans, 13 sélections) avait brillé en fin de saison avec La Rochelle et postulait à une place au centre de la ligne d’attaque. Mais l’ancien Parisien souffre d’une « lésion fissuraire au tendon d’Achille » et l’encadrement a décidé jeudi matin de lui chercher un remplaçant, a indiqué Brunel.

Ce dernier pourrait être Anthony Belleau, qui préfère jouer ouvreur mais peut aussi évoluer au centre. Le Toulonnais est l’un des six réservistes du groupe de 37 joueurs, qui doit être réduit à 31 au plus tard le 2 septembre. Après le match à l’Allianz Riviera, le XV de France se rendra à Edimbourg pour retrouver l’Ecosse le 24 août. Il recevra l’Italie le 30 août avant de s’envoler le 7 septembre pour le Japon.