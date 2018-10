Top 14: Antoine Dupont signe un triplé, et le Stade Toulousain enfonce Perpignan

RUGBY Le Stade Toulousain l’a logiquement emporté à Perpignan. Avec le bonus offensif et trois essais d’Antoine Dupont…

Le Toulousain Antoine Dupont a inscrit trois essais à Perpignan, le 27 octobre 2018 en Top 14. — R. Roig / AFP

Le demi de mêlée ou d’ouverture toulousain a déjà retrouvé son niveau d’avant sa grave blessure.

Il s’agissait de sa première titularisation depuis son retour, voici trois semaines.

Dire qu’il a retrouvé le Top 14 voici à peine trois semaines, après une grave blessure au genou droit et huit mois d’absence… Antoine Dupont va bien, très bien même, merci pour lui. Ce ne sont pas les Perpignanais qui diront le contraire… Ce samedi, le Stade Toulousain est venu enfoncer l’USAP, toujours fanny après huit journées (18-36, cinq essais à deux), bonus offensif en prime. Et Dupont a planté un triplé pour accompagner les réalisations de Cheslin Kolbe et Selevasio Tolofua.

Avec la reconduction de douze des titulaires lors de l'exploit face au Leinster, en Champions Cup (28-27), on sentait bien que les Rouge et Noir n’allaient pas faire l’impasse sur le déplacement en Catalogne. Surtout lorsque les trois nouveaux sont internationaux : l’ailier Yoann Huget, le centre Maxime Mermoz et le demi de mêlée Dupont, donc (première titularisation cette saison).

Même s’ils ont souffert en première mi-temps face à une lanterne rouge vaillante qui menait à la pause (11-10), les hommes du trio Mola-Sonnes-Servat ont fait la différence très vite par la suite. Privés de ballons, les Perpignanais n’ont pu que constater les dégâts, et la forme internationale de l’ancien Castrais, rappelé par le XV de France pour les test-matchs de novembre.

Trois essais en moins d’une demi-heure

Passé à l’ouverture en seconde période, Dupont (21 ans) a frappé trois fois en moins d’une demi-heure (48e, 65e, 75e). Vitesse, inspiration… Tout le bagage du prodige (sept sélections) y est passé… Son retour en pleine lumière est une excellente nouvelle pour le Stade, deuxième provisoire du Top 14 derrière l’impressionnant leader Clermont. Et pour un XV de France souffreteux, dont le sélectionneur Jacques Brunel a également convoqué ce samedi l’autre neuf toulousain, Sébastien Bézy, pour remplacer l’Auvergnat Morgan Parra, forfait.