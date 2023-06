C’est une histoire comme on les aime dégotée par nos confrères d’Amazon avant le quart de finale mercredi soir entre Olger Rune et Casper Ruud. Celle de Tom et Ahmed, fans du jeune joueur danois né dans les mêmes eaux qu’eux, et qui demandent -au bluff- des places pour aller voir le match du jeune homme l’an dernier au Masters de Paris-Bercy lorsqu’ils croisent la maman du prodige dans les coursives.





😱 @holgerrune2003 superstitieux ? L'histoire incroyable de Tom et Ahmed ! #RolandGarros pic.twitter.com/QzziwHrTo8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Cette dernière, sympa, accède alors à leur requête et les places carrément à côté d’elle dans le box réservé à l’entourage du joueur lors de son premier tour face à Stan Wawrinka. La victoire arrachée après avoir sauvé trois balles de match marque le début d’une superstition assez folle. Les deux jeunes hommes seront invités toute la semaine par la maman à occuper exactement la même place dans le box du joueur, jusqu’à sa victoire finale face à Djokovic.

Rebelote pendant ce Roland-Garros, où on peut voir les deux potes encourager Rune comme un membre de leur famille jusqu’à ce quart de finale fatal contre Ruud. La superstition n’ayant plus lieu d’être, on ne verra sans doute plus Ahmed et Tom l’année prochaine. Mais ils en auront bien profité, les petits malins.