Roland-Garros EN DIRECT : Le remake de la dernière finale chez les dames, Zverev face à un invité surprise... Suivez les quarts de finale avec nous

Encore une belle journée de tennis ce mercredi à Roland, avec la fin des quarts de finale. Une journée sous forme de retrouvailles, entre Swiatek et Gauff tout d'abord, qui s'étaient affrontées en finale l'an dernier. La Polonaise avait donné à sa jeune adversaire une leçon dont cette dernière se souvient encore (6-1, 6-3 en 1h08). Retrouvailles également entre Holger Rune et Casper Ruud, dont le quart de finale l'année dernière s'était achevé par une poignée de main glaciale et un session trash talking dans les vestiaires. Miam. A noter qu'exceptionnellement aujourd'hui, Zverev ne jouera pas le soir mais en plein après-midi. Attention au coup de chaud Sasha.

>> On se retrouve comme chaque jour à 11 heures pour ne rien rater de cette nouvelle journée à Roland...