Roland-Garros EN DIRECT : Encore un exploit pour Haddad Maia face à Swiatek?.. Suivez les demi-finales dames avec nous

Qui dit jeudi de la deuxième semaine dit demi-finales dames. Les choses sont assez claires sur le papier, avec deux grandes favorites, Aryna Sablenka et Iga Swiatek, face à deux challengeuses, Karolina Muchova et Beatriz Haddad Maia. Mais rien n'est écrit à l'avance et on va voir si la Tchèque et la Brésilienne peuvent déjouer les pronostics. Et si ce n'est pas le cas, on se dirigera vers une finale de cogneuse entre les deux premières joueuses mondiales, ce qui est bien aussi. Non ?

>> Les matchs débutent à 15 heures, on se retrouve un peu avant ça pour s'échauffer tranquillement...