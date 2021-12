Salut les footix ! Alors, déjà essoufflés à la mi-marathon de Ligue 1 du mercredi soir ? Petits joueurs. On embraye avec une dernière salve de matchs, donc l’affiche du soir, Paris-Nice. Une belle course de vélo peut-elle aussi être une belle affiche de foot ? Sur le papier, les ingrédients sont réunis. Dans les faits, c’est autre chose. Le PSG ne joue pas le football de sa vie depuis un an et l’OGC Nice reste sur un match quelconque contre Metz. Pour ne rien arranger côté parisien, Neymar a contracté sa blessure annuelle (à Noël, mdr) contre l’AS Saint-Etienne et Lionel Messi semble avoir eu du mal à digérer (mais c’est que j’ai mangé un clown ce soir) son Ballon d'Or. Enfin, Sergio Ramos est au repos, sûrement par peur de casser le joujou après la masterclass du week-end. Bref, on verra bien où tout ça nous amènera.

>> Début du live à 20h45