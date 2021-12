FC Nantes - OM EN DIRECT : Les Marseillais en danger à la Beaujoire ? Suivez le match en live

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le live du match entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille ! En ce premier jour de décembre, le froid est de la partie au stade de la Beaujoire. On espère que les 22 acteurs sauront réchauffer l’ambiance. D’ailleurs, les supporters marseillais ne sont pas présents au stade ce soir, interdits de déplacement par la préfecture de Loire-Atlantique. 10e du classement de Ligue 1, le FCN stagne et reste sur une série de quatre matchs sans victoire. A l’inverse, l’OM de Jorge Sampaoli est en bonne forme. Malgré sa récente élimination en Europa League, l’équipe a enchaîné six matchs sans perdre. La dernière défaite des Marseillais date d'il y a deux mois, c’était à Lille (2-0). Deux dynamiques opposées, donc. Mais attention au réveil des Canaris, qui ont montré de belles choses dans le jeu samedi dernier (1-1 à Lille). Après leur victoire laborieuse contre l’ESTAC (1-0), les Marseillais devront montrer un bien meilleur visage pour éviter une mauvaise surprise.