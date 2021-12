Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! On vous accueille ce soir dans la folie furieuse d’un Parc OL… à huis clos, et oui, misère misère. On a d’un coup le souvenir bien relou d’un autre OL-Stade de Reims qui nous remonte, le 13 mars 2020. A savoir le premier match de Ligue 1 officiellement annulé, en ultra dernière minute, avant un arrêt total de la Ligue 1 avec le coronavirus dont on a déjà légèrement pu débattre par ici. L’actu Covid-19 étant ce qu’elle est, on se met parfois à songer à pareille mauvaise tournure, surtout quand on retrouve une telle enceinte à huis clos comme la saison passée. On espère malgré ce contexte pesant avoir droit à un bon petit match de foot. L’OL de Peter Bosz (7e) se doit d’enchaîner après son succès poussif mais hypra précieux à Montpellier (0-1), et ce afin de ne pas être décroché par un Stade Rennais (2e avec 6 points d’avance) qui carbure sévère. Côté lyonnais, pas de Diomandé ni de Dubois blessés, mais un gros effectif à dispo donc. On aura un œil en particulier sur le poste de Lucas Paqueta ce soir, tellement sublime en numéro 10 mais trimballé de partout par son coach, et parfois moins rayonnant, depuis quelques semaines. On attend aussi la confirmation pour le prometteur latéral Malo Gusto, qui a encore séduit à Montpellier et qui va tenter de profiter à fond de la blessure de Dubois pour faire sa place. A Reims, il manquera en premier lieu le coach Oscar Garcia, positif au Covid-19, ainsi que Matusiwa (suspendu), Doucouré, Doumbia et Zeneli (blessés). Au fait, comme vous allez vite le remarquer, on a mis les petits plats dans les grands sur 20 Minutes ce soir puisque vous avez le droit non pas à un, deux, trois mais quatre lives simultanés à 21 heures, entre celui-ci, PSG-OGC Nice, Nantes-OM et Rennes-Losc. Donc croyez-nous, vous trouverez forcément votre bonheur par ici. Rendez-vous à un quart d’heure du coup d’envoi pour les compos notamment.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-Stade de Reims, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…