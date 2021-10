OM - PSG EN DIRECT : Paris perd Verratti sur blessure... Toujours pas de but valide... Suivez le match en live

Yo les Minutos, j’espère que vous êtes chauds bouillants pour terminer ce dimanche de football champagne en beauté. Après les clasicos, les derbys et j’en passe aux quatre coins de l’Europe, c’est à notre tour, au tour de notre Ligue des Talents d’être au centre de l’attention. Pour cause, l’OM reçoit le PSG pour le premier classique de la saison, le premier de Messi, aussi, qui va enfin voir à quoi ressemble une rivalité montée de toutes pièces. C’est autre chose que Madrid vs Barcelone. Troll à part, on rappelle le contexte. Le PSG est leader avec six points d’avance sur le RC Lens. 5e, l’OM à l’occasion de monter sur le podium en cas de succès. Voilà, vous savez tout. Faites vos jeux.

>> On se donne rendez-vous à 20h et des poussières pour mettre l’ambiance avant le coup d’envoi