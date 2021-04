PSG – FC Barcelone EN DIRECT : Paris domine mais manque de réalisme… Suivez la demi-finale aller avec nous

14h40 : Allez on est en place au Camp des Loges, conditions logistiques d'un match de Coupe de France, on va se répéter mais pour une demie de C1, le club aurait pu et dû faire l'effort de faire jouer le match au Parc. Après personnellement je suis au soleil, je travaille mon bronzage facial donc ça pourrait être pire.